Кикшеринговая компания установила личности утопивших в Чертанове самокаты

Кикшеринговая компания установила личности нарушителей, которые утопили более 10 электросамокатов в водоемах Чертанова в Москве. По правилам сервиса за подобные действия предусмотрен штраф 35 тысяч рублей за каждый поврежденный самокат.

Компания отмечает, что такие случаи происходят не впервые. При этом длительное пребывание электросамоката в воде приводит к разрушению батареи и выделению токсичных веществ, рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

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