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22 июня, 11:15

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Московские стобалльники рассказали, как готовились к ЕГЭ

Московские стобалльники рассказали, как готовились к ЕГЭ

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В Москве стали известны первые выпускники, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Одним из них оказался ученик математического класса столичной школы Кирилл Кузьмичев. Он признался, что перед ЕГЭ волновался, но больше его пугало ожидание. Молодой человек готовился к экзаменам и в школе, и самостоятельно, и в итоге сдал профильную математику на максимальный балл.

Учитель русского языка и литературы Валентина Фурсова подчеркнула, что ключевую роль в успешной сдаче экзаменов играет самостоятельная подготовка. По ее словам, высокие результаты чаще всего показывают те ученики, которые решают задания сами и приходят к педагогам с конкретными вопросами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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