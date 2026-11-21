В России могут запретить повышенные тарифы за перевозку детей в такси. Минтранс РФ совместно с депутатами Госдумы подготовил пакет поправок в профильный закон. Согласно инициативе, агрегаторам и перевозчикам запретят повышать тарифы в зависимости от возраста пассажира.

В ближайшее время законопроект вынесут на публичное обсуждение. Кроме того, Минтранс РФ совместно с крупным агрегатором развивает программу по увеличению числа автомобилей с детскими креслами.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

