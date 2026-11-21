В Москве завершают подготовку к международному форуму гражданского участия #Мывместе. Он пройдет с 2 по 5 декабря в Национальном центре "Россия".

Форум объединит волонтеров, представителей бизнеса и некоммерческих организаций из всех регионов страны и более чем 40 стран. В рамках мероприятия также наградят лауреатов премии #Мывместе. Победителей 6-го сезона ждут новые форматы поддержки: стажировки, путешествия по стране и статус партнеров национальных проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.