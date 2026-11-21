Вскрытие смартфона в неавторизованном сервисе может осложнить возврат неисправного устройства. Продавец вправе заявить, что поломка возникла из-за вмешательства в конструкцию телефона, рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Татьяна Богданова.

При этом обращение в авторизованный сервис или мастерскую по направлению продавца не лишает покупателя права на возврат.

Чтобы избежать споров, юрист рекомендует до предъявления претензии магазину провести независимую диагностику. Для этого стоит обратиться в экспертное учреждение, которое специализируется на соответствующей технике.

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