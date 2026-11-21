24 ноября москвичи смогут наблюдать ноябрьское суперлуние, которое называют Бобровой Луной. Около 18:00 Луна взойдет над горизонтом и будет выглядеть на 14% крупнее и на 30% ярче обычного.

Название полнолуние получило от коренных жителей Северной Америки. Они заметили, что в ноябре бобры активно строят плотины перед наступлением холодов. Наблюдать за явлением можно будет без специальной оптики, если позволит погода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

