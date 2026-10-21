Минпросвещения утвердило 30-балльную шкалу оценки поведения школьников

Министерство просвещения утвердило 30-балльную шкалу оценки поведения для учеников со второго по восьмой классы. Поведение школьников будет оцениваться по трем категориям: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".

Выставлять оценку будет классный руководитель, учитывая комментарии других учителей, а также сведения от психологов, социальных педагогов и администрации школы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.