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21 октября, 14:45

Общество

Метеоролог объяснил появление необычных облаков над Москвой

Метеоролог объяснил появление необычных облаков над Москвой

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Над Москвой заметили необычные облака, похожие на белые или серые хлопья. В народе их называют "барашками". Они образуются на высоте от 2 до 7 километров над землей, рассказал метеоролог Алексей Сафонов.

Он объяснил, что такие облака иногда появляются перед приближением холодного атмосферного фронта. Однако сами по себе они не говорят о скорой смене погоды. Для прогноза нужно учитывать и другие признаки, например изменение силы ветра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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