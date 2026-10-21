Метеоролог объяснил появление необычных облаков над Москвой

Над Москвой заметили необычные облака, похожие на белые или серые хлопья. В народе их называют "барашками". Они образуются на высоте от 2 до 7 километров над землей, рассказал метеоролог Алексей Сафонов.

Он объяснил, что такие облака иногда появляются перед приближением холодного атмосферного фронта. Однако сами по себе они не говорят о скорой смене погоды. Для прогноза нужно учитывать и другие признаки, например изменение силы ветра.

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