Москвичам рассказали о вариантах отдыха с детьми на каникулах

На осенних каникулах москвичи могут отправиться с детьми в небольшое путешествие по Подмосковью или соседним регионам. Среди вариантов – сыроварня в Истре, музей елочной игрушки в городе Клин, ферма альпак в Дмитрове, а также Коломна и Тула, где для детей проводят интерактивные экскурсии.

По данным туроператоров, в 2026 году спрос на загородные гостиницы и дома в Подмосковье вырос на 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.