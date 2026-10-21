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21 октября, 12:45

Культура

Сергунина: Москва представит проекты для культурного экспорта на международной выставке

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Стенд "Культура Москвы" открылся на Китайской международной выставке лицензирования в Шанхае. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Москву представляют 10 культурных учреждений и студии анимации. Гостей стенда встречает цифровой аватар манула Тимофея – символа Московского зоопарка. Часть переговоров посвятят выпуску продукции с его изображением.

Свои материалы для лицензирования также представят Музей космонавтики, Планетарий и музей-заповедник "Царицыно". В рамках бизнес-миссии запланировано более 100 встреч с потенциальными партнерами из разных стран.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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