Седьмая Московская неделя моды пройдет в "Манеже" с 26 сентября по 1 октября. Свои коллекции представят дизайнеры более чем из 10 стран, в том числе около 15 зарубежных брендов из Китая, Турции и Казахстана.

В программе подиумные шоу, открытый маркет, лекции и фестиваль короткометражных фильмов. С 28 по 30 сентября на той же площадке состоится международный форум BRICS+ Fashion Summit, который объединит экспертов более чем из 60 стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.