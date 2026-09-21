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21 сентября, 08:00

Культура

Седьмая Московская неделя моды пройдет в "Манеже" с 26 сентября по 1 октября

Седьмая Московская неделя моды пройдет в "Манеже" с 26 сентября по 1 октября

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Седьмая Московская неделя моды пройдет в "Манеже" с 26 сентября по 1 октября. Свои коллекции представят дизайнеры более чем из 10 стран, в том числе около 15 зарубежных брендов из Китая, Турции и Казахстана.

В программе подиумные шоу, открытый маркет, лекции и фестиваль короткометражных фильмов. С 28 по 30 сентября на той же площадке состоится международный форум BRICS+ Fashion Summit, который объединит экспертов более чем из 60 стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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