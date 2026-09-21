Инфекционисты спрогнозировали две волны гриппа в России в новом эпидсезоне

Инфекционисты прогнозируют две волны заболеваемости гриппом в России в новом эпидсезоне. Первый подъем ожидается в конце ноября и декабре, второй ближе – к концу зимы.

Врачи рекомендуют вакцинацию как способ снизить риск заражения и тяжелых последствий заболевания. Бесплатно сделать прививку можно во всех столичных поликлиниках. В школах и детских садах работают выездные бригады врачей, а в разных округах открылись 18 мобильных пунктов вакцинации.

Отечественный препарат адаптирован под разные штаммы вируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.