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21 июля, 23:15

Происшествия

Семья с младенцем застряла в лифте в Москве и едва не задохнулась

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На северо-востоке Москвы семья с шестимесячным ребенком почти 40 минут провела в застрявшем лифте. По словам отца, вентиляция не работала, в кабине стало душно, а температура поднялась почти до 40 градусов.

Чтобы обеспечить доступ воздуха, мужчина раздвинул створки лифта и держал небольшую щель. Все завершилось благополучно, семью вызволили ремонтники. По словам жителей дома, лифты там застревают регулярно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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