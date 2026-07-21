10-летняя москвичка выступила с Шакирой в финале ЧМ по футболу

Участницей музыкальной части финала чемпионата мира по футболу стала 10-летняя россиянка. Есения Михеева из Москвы выступила в первом ряду вместе с Шакирой на стадионе в США. Ролик с танцем девочки набрал миллионы просмотров и комментариев по всему миру.

Стать участницей шоу Есении помогли родители, которые с детства тренировали дочь и возили ее на международные конкурсы талантов. По словам семьи, после публикации видео с танцем Шакира сама пригласила девочку выступить вместе с ней. Сейчас родители Есении работают в США, но с теплотой вспоминают жизнь в Москве.

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