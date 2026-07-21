Адвокат объяснила новые правила назначения штрафов за нарушения ПДД

В России изменились правила назначения наказаний за несколько связанных нарушений ПДД. Как пояснила адвокат Наталья Демина, суды теперь учитывают их совокупность.

Если водитель за один день совершил несколько связанных нарушений, например проехал на красный свет и спровоцировал ДТП, ему не назначат два отдельных штрафа. В дальнейшем совокупность нарушений будет учитываться при назначении наказания и может повлиять на размер штрафа.

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