Собянин: завершена проходка тоннелей между станциями "Щелковская" и "Гольяново"

Тоннели между станциями "Щелковская" и "Гольяново" полностью готовы. После запуска новой конечной остановки пассажиры смогут экономить в пути около получаса. Сергей Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии, которая пойдет дальше в район Восточный.

Мэр отметил, что жители Восточного долгое время просили продлить линию, поскольку транспортная ситуация там крайне сложная из-за перегруженного Щелковского шоссе. Решение о продлении принято, строительная схема не задержит ввод станции в Гольянове, одновременно начнется проходка в сторону Восточного.

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