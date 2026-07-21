Россияне стали чаще использовать ИИ для планирования путешествий

Россияне все чаще используют искусственный интеллект для планирования путешествий и построения маршрутов. Однако предлагаемые нейросетями данные могут быть неточными. Например, ИИ способен ошибаться в вопросах визового режима и правил въезда.

По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов Александра Брагина, туристы все чаще выбирают бюджетные варианты отдыха, отдавая предпочтение апартаментам и трехзвездочным отелям. Кроме того, для сокращения расходов граждане стали бронировать поездки гораздо раньше.

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