Психотерапевт рассказала о признаках СДВГ у взрослых

При синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) происходит дисбаланс дофаминовой системы, что влияет на мотивацию и способность выполнять сложные задачи, рассказала врач-психотерапевт Юлия Альтшулер.

По ее словам, современный ритм жизни и большое количество информации могут усиливать проблемы с вниманием и памятью как у людей с СДВГ, так и у тех, у кого этого расстройства нет.

У взрослых гиперактивность чаще проявляется не физически, а в виде суеты, перфекционизма и постоянного потока мыслей. Из-за этого люди могут годами не замечать проблему. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.