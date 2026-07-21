Раннее бронирование путевок в Китай началось на 2027 год. Первые заявки уже начали поступать, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Этому способствует продление безвизового режима с Поднебесной. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

В мае власти Китая объявили, что продлят безвизовый режим до конца 2027 года. Сейчас между Россией и Китаем выполняется более 270 прямых авиарейсов в неделю. Это примерно на треть больше, чем год назад. Цена тура на 9 ночей стартует от 65 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.