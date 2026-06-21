Движение ограничено на ряде улиц Москвы из‑за концерта в "Лужниках"

21 июня в районе спортивной арены "Лужники" ограничено движение транспорта из‑за проведения концерта. С 08:00 и до окончания мероприятия закрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора.

Водителей просят заранее планировать маршрут, чтобы сэкономить время. Дополнительные перекрытия начнут действовать с 19:00. Кроме того, на некоторых участках в районе "Лужников" будет запрещена парковка. Столичный Дептранс рекомендует использовать общественный транспорт.

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