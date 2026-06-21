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21 июня, 18:15

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В Москве возобновили подачу горячей воды более чем в 27 тысяч зданий

В Москве возобновили подачу горячей воды более чем в 27 тысяч зданий

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В Москве возобновили подачу горячей воды более чем в 27 тысяч зданий после проведения гидравлических испытаний. Эти работы – часть масштабной подготовки к новому отопительному сезону. Специалисты проверили теплосети, чтобы убедиться в их надежности и готовности к предстоящим нагрузкам.

Всего в рамках подготовки предстоит обследовать свыше 74 тысяч зданий, половина из которых – жилые дома. Также необходимо будет проверить более 19 тысяч километров тепловых сетей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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