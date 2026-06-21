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21 июня, 22:15

Транспорт

ГИБДД Москвы проводит рейд против нарушителей на СИМ

ГИБДД Москвы проводит рейд против нарушителей на СИМ

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Госавтоинспекция проводит в Москве рейд среди водителей, использующих средства индивидуальной мобильности. Инспекторы останавливают нарушителей в разных районах столицы.

В ходе рейда на северо-западе Москвы было привлечено к ответственности 13 человек. Среди распространенных нарушений – езда вдвоем на одном самокате, передача управления подросткам младше 14 лет, превышение скорости и игнорирование правил перехода дорог.

Для выявления нарушителей также задействуют городские камеры. Они фиксируют номера арендованных самокатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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