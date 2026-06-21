Собянин: в Москве продолжается масштабная модернизация колледжей

Москва продолжает модернизацию системы среднего профессионального образования. О том, как она проходит, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в планах до 2028 года обновить пять учебных корпусов двух крупных учебных заведений, а именно: Московского технологического колледжа имени Лихачева и колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". В порядок приведут фасады, кровлю, окна и инженерные коммуникации.

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