Собянин: улицу Академика Королева соединят с Валаамской

Улицу Академика Королева соединят с Валаамской, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. По словам мэра, построят и реконструируют 7 километров дорог, включая 3 искусственных сооружения.

Четырехполосный путепровод через железнодорожные пути МЦД-3 – основной элемент всего проекта. Одна его часть находится в Бутырском районе, другая – в Марфине. Сейчас завершили ключевой этап – монтаж опор пролетного строения путепровода.

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