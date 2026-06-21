Новый стандарт среднего общего образования начнет действовать в РФ с 1 сентября

Российских старшеклассников ждут изменения школьной программы. Новый стандарт среднего общего образования начнет действовать с 1 сентября 2027 года.

В Министерстве образования назвали его более прикладным и современным. В частности, он предусматривает усиленные курсы по математике, физике, химии и биологии. Также в программу включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.

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