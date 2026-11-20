Пицца и наггетсы остаются в меню подмосковных школ. Власти региона опровергли сообщения о том, что эти блюда собираются убирать из учебных заведений.

Однако вопрос о качестве школьного питания продолжает вызывать споры. Родители предлагают расширить выбор блюд, диетологи – добавить больше овощей и фруктов, а психологи предупреждают: резкие запреты могут негативно сказаться на детях.

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