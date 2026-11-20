Аномально теплая пятница, 20 ноября, уступает место холодным выходным. Если в субботу, 21 ноября, в Москве еще ожидаются дожди, то в воскресенье, 22 ноября, они перейдут в снег. На следующей неделе синоптики прогнозируют первую метель и морозы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 80-летний юбилей. С днем рождения главу Русской православной церкви поздравил Владимир Путин. К поздравлениям присоединился и Сергей Собянин.

В Москве завершили реставрацию Богоявленского кафедрального собора в Елохове – храма, где крестили Александра Пушкина. Специалисты восстановили деревянные двери с витражами, мозаики и исторический облик куполов. Особое внимание уделили позолоченным часам на колокольне – одному из главных украшений собора.

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