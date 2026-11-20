Весной 2027 года на ВДНХ откроется выставка "Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

В подготовке проекта приняли участие специалисты Государственного Эрмитажа. Экспозиция расскажет о парадных и дорожных выездах императорского двора, а также об истории российского коневодства.

На выставке представят более 700 произведений искусства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.