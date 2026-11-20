В декабре и январе в столичных театрах покажут "Щелкунчика". Список площадок, где можно посмотреть спектакль, собрал сервис "Мосбилет".

Зрителям предлагают несколько вариантов: от классического балета в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко до мюзикла в Новом драматическом театре. Также постановки по мотивам сказки представят в Театре на Таганке, Театре сатиры и Московском театре кукол.

Приобрести билеты на портале "Мосбилет" можно без комиссии и наценки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.