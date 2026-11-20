Владимир Путин прибыл в Душанбе после визита в Китай. Российский борт № 1 приземлился в столице Таджикистана в 01:35 по московскому времени.

Перед этим президент принял участие во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. После переговоров Путин провел итоговую пресс-конференцию, которая продолжалась около 1 часа, а затем вылетел в Таджикистан с рабочим визитом.

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