Музей-заповедник "Останкино и Кусково" перешел на зимний режим работы. Об этом рассказал директор музея Сергей Авдонин.

В усадьбе Кусково приступили к консервации мраморных скульптур. Сначала их промывают, просушивают и обрабатывают специальными защитными составами. Осенью скульптуры упаковывают в специальные боксы.

Какие скульптуры останутся открытыми для посетителей зимой и по какому графику будет работать усадьба? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.