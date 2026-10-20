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20 октября, 13:45

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Музей-заповедник "Останкино и Кусково" перешел на зимний режим работы

Музей-заповедник "Останкино и Кусково" перешел на зимний режим работы

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В усадьбе Кусково начали укрывать мраморные скульптуры защитными футлярами

Температура в центре Москвы поднялась до 11 градусов

Музей-заповедник "Останкино и Кусково" перешел на зимний режим работы. Об этом рассказал директор музея Сергей Авдонин.

В усадьбе Кусково приступили к консервации мраморных скульптур. Сначала их промывают, просушивают и обрабатывают специальными защитными составами. Осенью скульптуры упаковывают в специальные боксы.

Какие скульптуры останутся открытыми для посетителей зимой и по какому графику будет работать усадьба? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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