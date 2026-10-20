20 октября, 13:45Город
Музей-заповедник "Останкино и Кусково" перешел на зимний режим работы
Музей-заповедник "Останкино и Кусково" перешел на зимний режим работы. Об этом рассказал директор музея Сергей Авдонин.
В усадьбе Кусково приступили к консервации мраморных скульптур. Сначала их промывают, просушивают и обрабатывают специальными защитными составами. Осенью скульптуры упаковывают в специальные боксы.
Какие скульптуры останутся открытыми для посетителей зимой и по какому графику будет работать усадьба? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.