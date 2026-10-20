Фестиваль колледжей "Город профессий" пройдет в Москве

С 24 октября по 1 ноября в Москве пройдет фестиваль колледжей "Город профессий". В нем примут участие 43 образовательные организации, которые подготовили более 300 мероприятий для школьников.

Участников ждут мастер-классы, квесты и тесты на профпригодность. На 11 флагманских площадках можно будет попробовать себя в разных профессиях: починить двигатель, написать код для нейросети или приготовить блюдо вместе с шеф-поваром.

Также школьники смогут пообщаться с преподавателями, студентами и работодателями. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.