В Москве продолжается подсчет голосов после закрытия избирательных участков. По предварительным данным, явка на выборах в столице составила 51,2%. По России этот показатель достиг почти 57%.

В Центральном округе Москвы явка оказалась самой высокой и составила почти 55,5%. В Перовском округе показатель достиг 53,81%, в Чертановском превысил 52,8%, а в Медведковском составил более 52,5%.

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