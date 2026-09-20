Совет по правам человека не выявил нарушений, повлиявших бы на итоги выборов

Выборы в России прошли в соответствии с действующим законодательством и без нарушений, которые могли бы повлиять на итоговый результат. Об этом говорится в заявлении Совета по правам человека.

За ходом голосования следили в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Наблюдатели отметили важность прозрачности избирательного процесса и возможность изучить его организацию изнутри.

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