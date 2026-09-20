Памфилова рассказала о динамике обращений наблюдателей в дни голосования

В первый день голосования на выборах в Государственную думу поступило 23 обращения, во второй день – 17, а в третий – 3. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, большинство обращений не подтвердились.

На выборах по всей стране работают 1 126 наблюдателей из 130 государств, в том числе около 40 человек прибыли из США и Европы. Памфилова особо подчеркнула, что это рекорд для парламентских выборов в России.

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