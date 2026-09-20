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20 сентября, 08:30

Транспорт

Строительство второй очереди Троицкой линии метро завершат в 2029 году

Строительство второй очереди Троицкой линии метро завершат в 2029 году

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В Москве продолжается строительство второй очереди Троицкой линии метро. Работы идут на всем новом участке – от станции "Новомосковская" до Троицка. Завершить их планируют в 2029 году.

Тем временем 11 станций первой очереди уже активно используются горожанами. С их открытием поездки в центр города стали в 1,5 раза быстрее.

О том, как продвигается стройка на станции "Ватутинки" – в эфире телеканала Москва 24.

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