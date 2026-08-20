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20 августа, 18:30

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Новые дома по реновации появятся в Даниловском районе Москвы

Новые дома по реновации появятся в Даниловском районе Москвы

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В Даниловском районе Москвы построят жилые дома по программе реновации. Об этом сообщается на сайте mos.ru. Участок расположен между ТТК, Проектируемым проездом № 7012а и улицей Братьев Рябушинских.

Общая площадь застройки составит 47 тысяч квадратных метров. Новое жилье позволит обеспечить квартирами более 1 000 человек. Кроме того, планируется создать около 80 рабочих мест.

Проект комплексного развития территории станет частью масштабного обновления бывшей промзоны "ЗИЛ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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