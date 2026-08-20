Тепло продлится в Москве несколько дней

Тепло пришло в Москву на несколько дней. В четверг, 20 августа, столичный регион находится под влиянием небольшого гребня антициклона, поэтому погода будет преимущественно солнечной. Короткие дожди ожидаются поздним вечером из-за приближения нового атмосферного фронта с запада.

В пятницу, 21 августа, в Москве временами пройдут дожди, при этом температура существенно не изменится. Днем воздух прогреется до 21–23 градусов.

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