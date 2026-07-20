Филолог объяснила, как меняются нормы русского языка

Изменение пометки у варианта "махаю" в одном словаре не означает появления новой нормы, заявила кандидат филологических наук Анна Потсар. Она также рассказала, как возникают нормы в русском языке и почему они могут меняться со временем.

Эксперт отметила, что в словарях, рекомендованных министерством просвещения для использования русского языка как государственного языка РФ, пока ничего не изменилось. Он уверена, что случай с "махаю" – лишь частное мнение.

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