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20 июля, 22:45

Общество

Филолог объяснила, как меняются нормы русского языка

Филолог объяснила, как меняются нормы русского языка

Глагол "махаю" признали литературной нормой в русском языке

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Эксперт заявила, что глагол "махаю" признали литературной нормой только в одном словаре

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Изменение пометки у варианта "махаю" в одном словаре не означает появления новой нормы, заявила кандидат филологических наук Анна Потсар. Она также рассказала, как возникают нормы в русском языке и почему они могут меняться со временем.

Эксперт отметила, что в словарях, рекомендованных министерством просвещения для использования русского языка как государственного языка РФ, пока ничего не изменилось. Он уверена, что случай с "махаю" – лишь частное мнение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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