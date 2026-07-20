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20 июля, 18:15

Происшествия

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции после сообщений о массовом отравлении туристов

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции после сообщений о массовом отравлении туристов

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Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции после появления в СМИ сообщений о массовом отравлении российских туристов в пятизвездочном отеле Аланьи. У постояльцев якобы появились симптомы острого отравления и бактериальной инфекции.

В российском консульстве в Анталье сообщения опровергли. Ведомство связалось с профильными турецкими службами, которые не подтвердили информацию. Обращений российских граждан в генконсульство по отравлению также не поступало. Дипломаты продолжат отслеживать ситуацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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