Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции после сообщений о массовом отравлении туристов

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции после появления в СМИ сообщений о массовом отравлении российских туристов в пятизвездочном отеле Аланьи. У постояльцев якобы появились симптомы острого отравления и бактериальной инфекции.

В российском консульстве в Анталье сообщения опровергли. Ведомство связалось с профильными турецкими службами, которые не подтвердили информацию. Обращений российских граждан в генконсульство по отравлению также не поступало. Дипломаты продолжат отслеживать ситуацию.

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