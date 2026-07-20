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20 июля, 13:45

Общество

Более 150 москвичей стали жертвами обмана при покупке абонементов в фитнес-клуб

Более 150 москвичей стали жертвами обмана при покупке абонементов в фитнес-клуб

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Более 150 москвичей пожаловались на обман при покупке абонементов в фитнес-клуб на Беломорской улице. Посетителям обещали открытие обновленного центра после ремонта в середине июня, но зал в заявленные сроки так и не заработал.

Юристы рекомендуют не приобретать долгосрочные абонементы до фактического открытия спортивного клуба. По словам адвокатов, важно лично проверить, соответствует ли заявленное на бумаге состояние клуба реальности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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