Реставрацию дворца-театра в усадьбе Останкино планируют завершить в 2027 году. Работы ведутся поэтапно.

Перед началом реставрации специалисты вскрыли участки паркета, изучили состояние перекрытий и проверили стены на наличие фрагментов исторической отделки. В Голубом зале реставраторы сняли штофы – дорогую для 18 века ткань с узорами, которой были покрыты стены.

Какие уникальные элементы дворца-театра предстоит восстановить специалистам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.