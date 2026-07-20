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20 июля, 23:00

Культура

Реставрацию дворца-театра в усадьбе Останкино планируют завершить в 2027 году

Реставрацию дворца-театра в усадьбе Останкино планируют завершить в 2027 году

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Реставрацию дворца-театра в усадьбе Останкино планируют завершить в 2027 году. Работы ведутся поэтапно.

Перед началом реставрации специалисты вскрыли участки паркета, изучили состояние перекрытий и проверили стены на наличие фрагментов исторической отделки. В Голубом зале реставраторы сняли штофы – дорогую для 18 века ткань с узорами, которой были покрыты стены.

Какие уникальные элементы дворца-театра предстоит восстановить специалистам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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