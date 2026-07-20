Юрист напомнила об ответственности за порчу товаров в магазинах

Покупателям, которые портят товары прямо в торговом зале, может грозить административная ответственность. Об этом напомнила юрист Полина Гусятникова.

По ее словам, если человек взял товар, испортил его и вернул обратно на полку, такие действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство. То же самое касается случаев, когда покупатель скрывает товар или упаковку и пытается вынести его без оплаты. В этом случае предусмотрен штраф в размере до пятикратной стоимости товара.

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