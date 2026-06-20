Новый центр женского здоровья открылся на севере Москвы

Новый центр женского здоровья открылся на севере столицы при больнице Вересаева на улице Петрозаводской. Это уже 17-й по счету центр в Москве, где женщины могут получить полный спектр амбулаторной помощи в одном месте.

Заместитель мэра Анастасия Ракова отметила, что город последовательно создает клиники с комфортными условиями для пациенток. Посетители экскурсии осмотрели просторные помещения, новое оборудование и пообщались с врачами.

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