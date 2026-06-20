Летний клуб "Москва" на Тверском бульваре подготовил насыщенную программу

Летний клуб "Москва" на Тверском бульваре подготовил для жителей столицы насыщенную программу в выходные. Гости площадки могут принять участие в шахматных турнирах, спортивных состязаниях, модных показах и посетить зоны отдыха.

Особой популярностью пользуются площадки для баскетбола, настольного тенниса и других активных игр. Посетители отмечают, что площадка подходит как для любителей спорта, так и для семейного отдыха. Многие приходят сюда не только для тренировок, но и для активного досуга на свежем воздухе.

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