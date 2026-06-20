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20 июня, 10:00

Транспорт

В Москве завершилось обновление трамвайного парка

В Москве завершилось обновление трамвайного парка

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Москва завершила обновление трамвайного парка. Сейчас на городских маршрутах работают более 600 трамваев нового поколения. Благодаря этому современный подвижной состав обслуживает все 36 трамвайных маршрутов столицы.

Новые трамваи оснащены системами видеонаблюдения, медиэкранами и USB разъемами для зарядки устройств. Вагоны также стали более доступными для пассажиров с колясками и маломобильных граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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