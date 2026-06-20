Расписание МЦД-2 изменится 21 июня

Расписание движения общественного транспорта 20 и 21 июня будет скорректировано. На МЦД-2 21 июня увеличат интервалы движения поездов, они будут отправляться раз в 25 минут. Часть электричек проследуют укороченными маршрутами.

На Курском направлении с 10:20 до 11:20 в сторону центра электрички ходить не будут. В это время пассажиры могут воспользоваться поездами, которые следуют по 3 и 4 путям. Все подробности можно найти на интернет-ресурсах перевозчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.