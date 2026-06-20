Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 09:15

Экономика

В мэрии заявили, что дефицит бензина не грозит Москве

В мэрии заявили, что дефицит бензина не грозит Москве

Россияне стали чаще покупать бутилированную воду

АЗС "Трасса" и "Нефтьмагистраль" предоставят ФАС данные по ценам на топливо

"Новости дня": ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

"Деньги 24": эксперт выделил ключевые тезисы выступления главы ЦБ

Эксперт объяснил, почему на АЗС возникает локальный дефицит топлива

Рынок ждал более решительного шага от Центробанка по ключевой ставке

"Деньги 24": высокие ставки по кредитам сохранятся дольше из-за решения ЦБ

Эксперт рассказал о заинтересованности АЗС в сохранении цен на топливо

Глава ЦБ заявила, что инфляционные ожидания в РФ остаются на повышенном уровне

Москва не столкнется с дефицитом бензина. В мэрии сообщили, что поставки нефтепродуктов в город и работа всех АЗС продолжаются в штатном режиме. На столичных заправках нет перебоев с топливом.

Эксперты отмечают, что Москва, Московская область и Центральный федеральный округ полностью обеспечены необходимыми объемами бензина и дизеля. Представители крупных нефтяных компаний также заявили о стабильном снабжении потребителей и отсутствии ограничений на заправку автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатранспортвидеоЕгор БедуляМария Панкратова

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика