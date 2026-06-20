В мэрии заявили, что дефицит бензина не грозит Москве

Москва не столкнется с дефицитом бензина. В мэрии сообщили, что поставки нефтепродуктов в город и работа всех АЗС продолжаются в штатном режиме. На столичных заправках нет перебоев с топливом.

Эксперты отмечают, что Москва, Московская область и Центральный федеральный округ полностью обеспечены необходимыми объемами бензина и дизеля. Представители крупных нефтяных компаний также заявили о стабильном снабжении потребителей и отсутствии ограничений на заправку автомобилей.

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