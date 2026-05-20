В Москве вручили стипендии имени журналиста Анатолия Лысенко

В столице определили 5 учащихся среди лучших студентов факультетов журналистики МГИМО, МГУ, СПГУ и профильных вузов, которые получат стипендию имени журналиста Анатолия Лысенко. Весь учебный семестр они будут получать стипендию в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, дипломы вручили 5 лауреатам, которые смогут пройти стажировку на ведущих федеральных телеканалах.

Президент международной академии телевидения и радио Леонид Млечин отметил, что фонд имени Лысенко отмечает самых ярких людей, добившихся успехов в журналистике, и поддерживает молодые дарования. Стипендия вручается в пятый раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.