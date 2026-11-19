В российский прокат вышел документальный фильм "Увидеть все" об Элизабет Холмс – предпринимательнице, которая обещала совершить революцию в медицинской диагностике, но оказалась в центре громкой аферы.

Она привлекла сотни миллионов долларов на разработку технологии анализа крови, которая так и не подтвердила заявленные возможности. Авторы кинокартины превратили историю расследования в напряженную психологическую игру.

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