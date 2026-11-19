19 ноября, 23:45Культура
Документальный фильм об Элизабет Холмс вышел в российский прокат
В российский прокат вышел документальный фильм "Увидеть все" об Элизабет Холмс – предпринимательнице, которая обещала совершить революцию в медицинской диагностике, но оказалась в центре громкой аферы.
Она привлекла сотни миллионов долларов на разработку технологии анализа крови, которая так и не подтвердила заявленные возможности. Авторы кинокартины превратили историю расследования в напряженную психологическую игру.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.